Кузнецова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв Свитолиной
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории Premier в Риме. Кузнецова потерпела поражение со счётом 6:7 (6:8), 4:6 в матче третьего круга с четвёртой сеяной украинкой Элиной Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
Кузнецова дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Свитолина не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
Счёт в личном противостоянии соперниц в официальных матчах стал 4-1 в пользу Свитолиной.
За выход в полуфинал турнира категории Premier в Риме Свитолина сыграет с победительницей матча между словенкой Полоной Херцог и 12-й сеяной чешкой Маркетой Вондроушовой.
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