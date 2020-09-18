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Кузнецова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв Свитолиной

Кузнецова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв Свитолиной
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории Premier в Риме. Кузнецова потерпела поражение со счётом 6:7 (6:8), 4:6 в матче третьего круга с четвёртой сеяной украинкой Элиной Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Кузнецова дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Свитолина не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии соперниц в официальных матчах стал 4-1 в пользу Свитолиной.

За выход в полуфинал турнира категории Premier в Риме Свитолина сыграет с победительницей матча между словенкой Полоной Херцог и 12-й сеяной чешкой Маркетой Вондроушовой.

Рим (ж). 3-й круг
18 сентября 2020, пятница. 20:10 МСК
Светлана Кузнецова
38
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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