«Наконец-то вышел из пещеры». Карен Хачанов постригся

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сообщил, что сменил имидж: постригся и подровнял бороду. Ранее спортсмен отличался бурной растительностью на голове, которую приобрёл во время самоизоляции.

«Столько разговоров было про мою причёску… Наконец-то вышел из пещеры», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».

На турнире серии «Мастерс 1000», который в эти дни проходит в Риме, Хачанов не преуспел. Уже в первом круге 11-й сеяный уступил норвежцу Касперу Рууду.

Сегодня стало известно, что Карен получил специальное приглашение организаторов (уайлд-кард) на турнир категории АТР 500 в Гамбурге, который будет проходить с 21 по 27 сентября.