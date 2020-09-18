«Наконец-то вышел из пещеры». Карен Хачанов постригся
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сообщил, что сменил имидж: постригся и подровнял бороду. Ранее спортсмен отличался бурной растительностью на голове, которую приобрёл во время самоизоляции.
«Столько разговоров было про мою причёску… Наконец-то вышел из пещеры», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».
На турнире серии «Мастерс 1000», который в эти дни проходит в Риме, Хачанов не преуспел. Уже в первом круге 11-й сеяный уступил норвежцу Касперу Рууду.
Сегодня стало известно, что Карен получил специальное приглашение организаторов (уайлд-кард) на турнир категории АТР 500 в Гамбурге, который будет проходить с 21 по 27 сентября.
Карен Хачанов получил уайлд-кард на турнир категории АТР 500 в Гамбурге
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