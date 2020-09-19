Джокович — о победе над Краиновичем: тяжело играть с одним из лучших друзей

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал матч третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия), в котором со счётом 7:6 (9:7), 6:3 обыграл соотечественника Филипа Краиновича.
«Первая партия… Один из самых долгих сетов в карьере. Очень непросто играть с одним из лучших друзей с точки зрения психологии. Итог партии мог быть любым, но, к счастью, победил я. Это придало мне сил и позволило меньше рисковать во второй партии, больше вкладываться в мяч», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
В третьем круге Джоковичу предстоит встреча с Домиником Кёпфером из Германии.
Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.
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