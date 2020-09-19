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Роджер Федерер спел песню The Beatles в рекламе

Роджер Федерер спел песню The Beatles в рекламе
Теннис / ATP 0

38-летний теннисист Роджер Федерер снялся в рекламном ролике швейцарской телекоммуникационной компании Sunrise. По задумке режиссёра, спортсмен спел песню The Beatles With a little help from my friends.

Ситуации добавляет комичности тот факт, что Федерер проговаривает строки песни «Что бы ты подумал, если б я спел мимо нот? Ты бы встал и ушёл от меня?». В этот момент к нему стягиваются профессиональные певцы. Кульминацией ролика является их совместное исполнение припева:

«Нет, друзья поддерживают меня в трудную минуту!
М-м, друзья помогают мне поймать кайф!
М-м, я готов на всё, если рядом друзья!»

Видео доступно на канале SunriseSports в YouTube.

Роджер Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», рекордсмен по количеству недель подряд, проведённых на первой строчке в рейтинге АТР.

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