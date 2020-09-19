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Касаткина — о травме: респект Азаренко! Делаю всё, чтобы быть готовой к «Ролан Гаррос»

Касаткина — о травме: респект Азаренко! Делаю всё, чтобы быть готовой к «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала повреждение, полученное в ходе матча третьего круга турнира категории Premier в Риме (Италия). Уроженка Тольятти подвернула ногу на старте тай-брейка первого сета с Викторией Азаренко (Беларусь) и не смогла продолжить матч.

«Когда увидел в магазине нереальные кроссы, но нет твоего размера… А если серьёзно, хочу поблагодарить всех за сообщения и слова поддержки, очень это ценю. Ничего не происходит просто так, и один человек вчера мне сказал, что это сделает меня только сильнее.

Отдельный респект Вике Азаренко. Первое — за крутой матч, второе — за поддержку и помощь после. Это реальный спорт! Сейчас делаю всё возможное, чтобы быть готовой к «Ролан Гаррос». Всем спасибо", — написала теннисистка на своей странице в «Инстаграме».

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