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Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Руудом

Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Руудом
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000», который проходит в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче Джокович не без труда одолел начавшего соревнования с квалификации немца Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Джокович 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. Кёпфер подал 4 эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал все 4 возможности взять подачу соперника.

За выход в финал Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинале нанёс поражение четвёртой ракетке турнира итальянцу Маттео Берреттини — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5). 21-летний Рууд впервые обыграл соперника из топ-10 и вышел в полуфинал «Мастерса».

Рим (м). 1/4 финала
19 сентября 2020, суббота. 15:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Доминик Кёпфер
97
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Рим (м). 1/4 финала
19 сентября 2020, суббота. 13:10 МСК
Маттео Берреттини
8
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
4 		6 7 7
         
Каспер Рууд
34
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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