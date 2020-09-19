Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Руудом

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000», который проходит в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче Джокович не без труда одолел начавшего соревнования с квалификации немца Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Джокович 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. Кёпфер подал 4 эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал все 4 возможности взять подачу соперника.

За выход в финал Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинале нанёс поражение четвёртой ракетке турнира итальянцу Маттео Берреттини — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5). 21-летний Рууд впервые обыграл соперника из топ-10 и вышел в полуфинал «Мастерса».