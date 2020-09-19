Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Азаренко

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в полуфинал турнира категории Premier в Риме. В полуфинале девятая сеяная Мугуруса нанесла поражение финалистке US Open 2020 белоруске Виктории Азаренко со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
Мугуруса трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Азаренко подала 2 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Гарбинье Мугуруса – Виктория Азаренко.
За выход в финал турнира категории Premier в Риме Мугуруса сыграет с первой ракеткой соревнований – представительницей Румынии Симоной Халеп.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова из Чехии. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
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