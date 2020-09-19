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Вондроушова отдала лишь три гейма Свитолиной в четвертьфинале турнира в Риме

Вондроушова отдала лишь три гейма Свитолиной в четвертьфинале турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал турнира категории Premier в Риме. В четвертьфинале 12-я сеяная Вондроушова одержала победу над четвёртой ракеткой соревнований, украинкой Элиной Свитолиной, со счётом 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Вондроушова ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Свитолина не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и не использовала ни одной из девяти возможностей взять подачу соперницы.

За выход в финал турнира категории Premier в Риме Вондроушова поспорит с победительницей матча между 11-й сеяной, бельгийкой Элисе Мертенес, и второй ракеткой соревнований — чешкой Каролиной Плишковой.

Рим (ж). 1/4 финала
19 сентября 2020, суббота. 19:10 МСК
Маркета Вондроушова
19
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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