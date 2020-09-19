Вондроушова отдала лишь три гейма Свитолиной в четвертьфинале турнира в Риме

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал турнира категории Premier в Риме. В четвертьфинале 12-я сеяная Вондроушова одержала победу над четвёртой ракеткой соревнований, украинкой Элиной Свитолиной, со счётом 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Вондроушова ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Свитолина не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и не использовала ни одной из девяти возможностей взять подачу соперницы.



За выход в финал турнира категории Premier в Риме Вондроушова поспорит с победительницей матча между 11-й сеяной, бельгийкой Элисе Мертенес, и второй ракеткой соревнований — чешкой Каролиной Плишковой.