Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Плишкова одолела Мертенс и сразится с Вондроушовой на турнире в Риме

Плишкова одолела Мертенс и сразится с Вондроушовой на турнире в Риме
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира категории Premier в Риме. В четвертьфинальном матче вторая сеяная Плишкова нанесла поражение 11-й ракетке турнира, бельгийке Элисе Мертенс, со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Плишкова подала один эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Мертенс один раз подала на вылет, 6 раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в финал турнира категории Premier в Риме Плишкова сыграет с соотечественницей — 12-й сеяной Маркетой Вондроушовой. Вторую полуфинальную пару составили румынка Симона Халеп и испанка Гарбинье Мугуруса.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова из Чехии. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Рим (ж). 1/4 финала
19 сентября 2020, суббота. 20:10 МСК
Элисе Мертенс
20
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		3 6
         
Каролина Плишкова
4
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020