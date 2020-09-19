Плишкова одолела Мертенс и сразится с Вондроушовой на турнире в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира категории Premier в Риме. В четвертьфинальном матче вторая сеяная Плишкова нанесла поражение 11-й ракетке турнира, бельгийке Элисе Мертенс, со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Плишкова подала один эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Мертенс один раз подала на вылет, 6 раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в финал турнира категории Premier в Риме Плишкова сыграет с соотечественницей — 12-й сеяной Маркетой Вондроушовой. Вторую полуфинальную пару составили румынка Симона Халеп и испанка Гарбинье Мугуруса.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова из Чехии. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.