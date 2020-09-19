Павлюченкова и Александрова узнали соперниц на турнире в Страсбурге
Состоялась жеребьёвка турнира категории International в Страсбурге (Франция). Первый номер посева получила чешка Каролина Плишкова, второй y украинка Элина Свитолина. Обе начнут соревнования со второго круга.
Седьмая сеяная Екатерина Александрова в первом круге сыграет с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, Анастасия Павлюченкова — с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, Анна Блинкова — с одной из победительниц квалификационного турнира.
Турнир в Страсбурге будет проходить с 20 по 28 сентября. Призовой фонд соревнований составляет € 225 500.
В 2019 году, когда турнир проходил в мае, победу одержала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).
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