Шварцман — о победе над Надалем: я показал лучший теннис с жизни
Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Риме.
«Это настоящее безумие. Да весь теннис – это безумие. Последние три недели складывались для меня очень плохо. Вчера я был уверен, что скоро поеду в Гамбург, буду ловить ритм в первом матче. Я играл не очень хорошо, а сегодня внезапно показал лучший теннис в жизни.
Я не думал, что смогу пройти Надаля, потому что я плохо играл, но я сегодня я продемонстировал свой максимум. Я безумно счастлив», — приводит слова Шварцмана Tennis TV.
Высшее достижение Шварцмана в турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018 год) и US Open (2017, 2019 годы).
Шварцман не пустил Надаля в полуфинал «Мастерса» в Риме
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