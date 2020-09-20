Шварцман — о победе над Надалем: я показал лучший теннис с жизни

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Риме.

«Это настоящее безумие. Да весь теннис – это безумие. Последние три недели складывались для меня очень плохо. Вчера я был уверен, что скоро поеду в Гамбург, буду ловить ритм в первом матче. Я играл не очень хорошо, а сегодня внезапно показал лучший теннис в жизни.



Я не думал, что смогу пройти Надаля, потому что я плохо играл, но я сегодня я продемонстировал свой максимум. Я безумно счастлив», — приводит слова Шварцмана Tennis TV.

Высшее достижение Шварцмана в турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018 год) и US Open (2017, 2019 годы).