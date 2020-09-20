Надаль отреагировал на поражение от Шварцмана в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от аргентинца Диего Шварцмана в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
«Мы можем найти оправдания, но я играл недостаточно хорошо. Нужно думать, как я могу это исправить. Сейчас не время искать оправдания. Это просто момент, чтобы признать, что я играл недостаточно хорошо. Это была совсем не моя ночь. После такого долгого отсутствия соревнований я сыграл два хороших матча, а сегодня я сыграл плохой против хорошего соперника», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
Соперники встречались друг с другом в официальных матчах в 10-й раз. Предыдущие 9 встреч выиграл Надаль, для которого турнир в Риме стал первым с февраля.
За выход в финал Шварцман сыграет с 12-м сеяным, представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в четвертьфинале обыграл 15-ю ракетку турнира болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
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