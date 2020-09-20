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Джокович: в том, что мы играли с Кёпфером третий сет, виноват только я

Джокович: в том, что мы играли с Кёпфером третий сет, виноват только я
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В трёх сетах он обыграл немца Доминика Кёпфера — 6:3, 4:6, 6:3.

«Нужно отдать должное Доминику за то, как он боролся. Тем не менее я должен винить только себя в том, что, имея преимущество в сет и брейк, я позволил ситуации решаться в третьем сете.

Для Кёпфера грунт, наверное, самое удобное покрытие. Когда он начинает работать форхендом и двигаться по корту, становится непросто. Как бы то ни было, обидно, что я не смог довести дело до победы в двух партиях», — цитирует Новака официальный сайт АТР.

Следующим соперником Новака Джоковича станет представитель Норвегии Каспер Рууд.

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