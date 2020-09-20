Сенсационное поражение Надаля — в видеообзоре 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Вашему вниманию — видеообзор четвертьфинального матча грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором испанец Рафаэль Надаль сенсационно проиграл теннисисту из Аргентины Диего Шварцману — 2:6, 5:7.
Соперники встречались в официальных матчах в 10-й раз. Предыдущие 9 встреч выиграл Надаль, у него турнир в Риме стал первым с февраля.
За выход в финал Шварцман сыграет с 12-м сеяным представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в четвертьфинале обыграл 15-ю ракетку турнира болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл серба Новака Джоковича.
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