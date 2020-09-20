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Сенсационное поражение Надаля — в видеообзоре 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Сенсационное поражение Надаля — в видеообзоре 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Вашему вниманию — видеообзор четвертьфинального матча грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором испанец Рафаэль Надаль сенсационно проиграл теннисисту из Аргентины Диего Шварцману — 2:6, 5:7.

Соперники встречались в официальных матчах в 10-й раз. Предыдущие 9 встреч выиграл Надаль, у него турнир в Риме стал первым с февраля.

За выход в финал Шварцман сыграет с 12-м сеяным представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в четвертьфинале обыграл 15-ю ракетку турнира болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл серба Новака Джоковича.

Рим (м). 1/4 финала
19 сентября 2020, суббота. 22:35 МСК
Диего Шварцман
15
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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