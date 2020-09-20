Вондроушова — о разгроме Свитолиной: не ожидала, что сыграю так хорошо

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира категории Premier в Риме (Италия). В двух партиях она обыграла теннисистку из Украины Элину Свитолину — 6:3, 6:0.



«Практически не спала после матча третьего раунда. И тут такой великолепный матч в моём исполнении. Не ожидала такой игры, но счастлива, что так получилось. Мало ошибалась, классно и часто выполняла укороченные. Подача тоже была в порядке. В целом классный матч.



Свитолина меня уже трижды обыгрывала. Сильная теннисистка. Классно передвигается по корту, здорово подаёт, но на этот раз я была лучше», — цитирует Вондроушову официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Маркеты станет соотечественница и действующая чемпионка соревнований Каролина Плишкова.