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Вондроушова — о разгроме Свитолиной: не ожидала, что сыграю так хорошо

Вондроушова — о разгроме Свитолиной: не ожидала, что сыграю так хорошо
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира категории Premier в Риме (Италия). В двух партиях она обыграла теннисистку из Украины Элину Свитолину — 6:3, 6:0.

«Практически не спала после матча третьего раунда. И тут такой великолепный матч в моём исполнении. Не ожидала такой игры, но счастлива, что так получилось. Мало ошибалась, классно и часто выполняла укороченные. Подача тоже была в порядке. В целом классный матч.

Свитолина меня уже трижды обыгрывала. Сильная теннисистка. Классно передвигается по корту, здорово подаёт, но на этот раз я была лучше», — цитирует Вондроушову официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Маркеты станет соотечественница и действующая чемпионка соревнований Каролина Плишкова.

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