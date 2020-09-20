Халеп обыграла Мугурусу и вышла в финал турнира в Риме. Симона не проигрывает с января

Вторая ракетка мира из Румынии Симона Халеп стала первой финалисткой престижного грунтового турнира категории Premier в Риме (Италия). В матче 1/2 финала она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:3, 4:6, 6:4.



Таким образом, Симона одержала уже 13-ю победу подряд. Последнее поражение румынки датировано 30 января, когда она проиграла Мугурусе в полуфинал Australian Open.



Матч продлился 2 часа 14 минут. Халеп 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. На счету Мугурусы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 7 брейков.



За главный трофей соревнований Халеп поспорит с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Маркета Вондроушова (Чехия).



Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.