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Халеп обыграла Мугурусу и вышла в финал турнира в Риме. Симона не проигрывает с января

Халеп обыграла Мугурусу и вышла в финал турнира в Риме. Симона не проигрывает с января
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира из Румынии Симона Халеп стала первой финалисткой престижного грунтового турнира категории Premier в Риме (Италия). В матче 1/2 финала она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Таким образом, Симона одержала уже 13-ю победу подряд. Последнее поражение румынки датировано 30 января, когда она проиграла Мугурусе в полуфинал Australian Open.

Матч продлился 2 часа 14 минут. Халеп 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. На счету Мугурусы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 7 брейков.

За главный трофей соревнований Халеп поспорит с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Рим (ж). 1/2 финала
20 сентября 2020, воскресенье. 13:10 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Гарбинье Мугуруса
17
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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