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Каролина Плишкова снялась с турнира в Страсбурге. Самый высокий номер посева — Свитолина

Каролина Плишкова снялась с турнира в Страсбурге. Самый высокий номер посева — Свитолина
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова приняла решение отказаться от выступления на турнире категории International в Страсбурге (Франция). Соревнования стартуют сегодня, 20 сентября, в то время как Плишкова продолжает защиту титула в Риме. Завтра в столице Италии будет сыгран финал.

В исходной заявке игроков на турнир в Страсбурге Плишкова числилась первой сеяной. После её снятия звание самой высокосеяной спортсменки соревнований перейдёт к представительнице Украины Элине Свитолиной. Место Плишковой в турнирной сетке займёт Кики Бертенс из Нидерландов.

На турнире в Стасбурге сыграют три представительницы России: Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова. Действующей чемпионкой турнира является Даяна Ястремская из Украины.

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