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Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Рууда

Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Рууда
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000», который проходит в Риме (Италия). В полуфинале Джокович нанёс поражение представителю Норвегии Касперу Рууду со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Джокович 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Рууд подал 2 эйса, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

33-летний Джокович и 21-летнии Рууд в официальном матче встретились впервые.

За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Риме Джокович сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся 12-я ракетка турнира Денис Шаповалов из Канады и восьмой сеяный аргентинец Диего Шварцман.

Рим (м). 1/2 финала
20 сентября 2020, воскресенье. 15:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Каспер Рууд
34
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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