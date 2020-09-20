Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Рууда

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000», который проходит в Риме (Италия). В полуфинале Джокович нанёс поражение представителю Норвегии Касперу Рууду со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Джокович 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Рууд подал 2 эйса, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

33-летний Джокович и 21-летнии Рууд в официальном матче встретились впервые.

За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Риме Джокович сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся 12-я ракетка турнира Денис Шаповалов из Канады и восьмой сеяный аргентинец Диего Шварцман.