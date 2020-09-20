Карацев, Донской и Кузнецов узнали соперников в квалификации «Ролан Гаррос»

Пять российских теннисистов примут участие в квалификации Открытого чемпионата Франции. Номера посева в отборочном турнире получили Аслан Карацев (седьмой) и Евгений Донской (девятый).

Карацев после перерыва в сезоне дошёл до финала двух челленджеров в Праге, один из которых выиграл. Его первым соперником в квалификации «Ролан Гаррос» будет обладатель уайлд-кард Артур Казо из Франции. Донской в первом раунде сыграет с испанцем Марио Вилелья-Мартинесом.

Алексей Ватутин начнёт отборочный турнир встречей с австрийцем Себастьяном Офнером, Роман Сафиуллин сыграет с 22-м сеяным американцем Брэдли Кланом, Андрей Кузнецов — со словенцем Блажем Кавчичем.

Квалификация «Ролан Гаррос» состоит из трёх раундов. Победители выходят в основную сетку турнира, который стартует 27 сентября.