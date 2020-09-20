Джокович стал рекордсменом по числу финалов «Мастерсов», опередив Надаля

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович завтра, 21 сентября, сыграет в своём 52-м финале турниров серии «Мастерс 1000». По этому показателю Джокович опережает испанца Рафаэля Надаля, который выходил на корт в 51 финале «Мастерса», и швейцарца Роджера Федерера, 50 раз участвовавшего в битвах за главный трофей подобных соревнований.



Финал римского «Мастерса» станет для Новака 10-м в карьере. В ходе матча Джокович постарается завоевать пятый титул соревнований в столице Италии и рекордный 36-й трофей турниров серии «Мастерс 1000».

Сделать это для Новака будет весьма вероятно, так как он ни разу не проигрывал обоим потенциальным соперникам. Счёт личных встреч Джоковича с аргентинцем Диего Шварцманом – 4-0, а с канадцем Денисом Шаповаловым – 5-0. Обоих Новак обыграл на римском турнире в 2019 году.