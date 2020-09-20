Шварцман впервые вышел в финал «Мастерса», обыграв Шаповалова

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000», который проходи в Риме (Италия). В полуфинальном матче восьмая ракетка соревнований Шварцман нанёс поражение 12-му сеяному Денису Шаповалову из Канады со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 15 минут.

Шварцман ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Шаповалов подал 10 эйсов, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейков.

Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Риме Шварцман сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, для которого это будет рекордный 52-й финал турниров этой серии. Шварцман впервые вышел в финал «Мастерса».

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