Новак Джокович: будет странно сыграть в финале не с Надалем

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в финал «Мастерса в Риме. Уроженец Белграда сыграет в своём 52-м финале турниров серии «Мастерс 1000». По этому показателю Джокович опередил испанца Рафаэля Надаля, который выходил на корт в 51 финале соревнований этой категории.

«Это крупнейшие соревнования в ATP-туре. Конечно, „Мастерсы“ очень важны для меня. Именно на этих турнирах мне хочется выступать лучше всего, если не считать мэйджоры и Итоговый чемпионат.

Выход в финал столь крупного турнира очень много значит для меня после 15 лет в туре. Я всё ещё невероятно мотивирован в борьбе за трофей. Именно поэтому я, как и другие, продолжаю упорно трудиться. Конечно, со временем мне становится труднее.

В большинстве финалов крупных турниров я играл с Рафой. Будет странно сыграть в финале не с ним. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы завоевать трофей.

Конечно, я уже не так свеж и молод, как 5 или 10 лет назад, но я всё ещё хорошо себя чувствую и обожаю играть в Риме. Я всегда хочу успешно выступать здесь. Я ощущаю поддержку и энергию зрителей. Играть с Надалем в финале или с другим соперником — это большая разница. Но я в любом случае не буду недооценивать противника", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

В поединке за титул Новак сразится с аргентинцем Диего Шварцманом.