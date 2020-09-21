Джокович обошёл Сампраса по количеству недель на первом месте рейтинга ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович обошёл американца Пита Сампраса по количеству недель на первом месте рейтинга ATP, сообщает пресс-служба тура.

Джокович возглавляет рейтинг на протяжении 287 недель, в то время как Сампрас не сумел удержать первую строчку рейтинга дольше 286 недель. Таким образом, Джокович вышел на второе место по данному показателю. Серба опережает только представитель Швейцарии Роджер Федерер, возглавлявший рейтинг на протяжении 310 недель. В топ-5 также входят Иван Лендл (270) и Джимми Коннорс (268).

Сегодня, 21 сентября, Джоковичу предстоит встреча с Диего Шварцманом в финальном матче турнира в Риме (Италия). В полуфинале турнира серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда.