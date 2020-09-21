Александрова разгромила Сэндерс на старте турнира в Страсбурге, отдав всего один гейм
Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг турнира в Страсбурге (Франция). На старте соревнований она одержала победу в матче с представительницей Австралии Сторм Сэндерс со счётом 6:1, 6:0.
Продолжительность противостояния составила 40 минут. Первая ракетка России 3 раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Сэндерс 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
Во втором круге соревнований Александровой предстоит встреча с победительницей пары Катержина Синякова — Бернарда Пера.
Турнир в Страсбурге проходит с 20 по 28 сентября. В прошлом году победительницей соревнований стала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале Каролин Гарсию.
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