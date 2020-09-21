Финалист «Мастерса» в Риме снялся с турнира в Гамбурге. Его заменит Бублик

Финалист «Мастерса» в Риме (Италия) Диего Шварцман снялся с турнира в Гамбурге (Германия), сообщает пресс-служба ATP.

В Германии Шварцмана заменит казахстанский теннисист Александр Бублик.

Первый номер посева получил россиянин Даниил Медведев, который в первом круге сыграет с французом Уго Умбером. Обладатель уайлд-кард Карен Хачанов получил восьмой номер посева, соперником россиянина в первом круге станет немец Ян-Леннард Штруфф. Пятой ракетке турнира Андрею Рублёву на старте соревнований предстоит сразиться с одним из победителей квалификации.

Турнир будет проходить с 21 по 27 сентября. Призовой фонд соревнований — € 1 203 960.

Сегодня, 21 сентября, Шварцман сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.