Финалист «Мастерса» в Риме снялся с турнира в Гамбурге. Его заменит Бублик
Финалист «Мастерса» в Риме (Италия) Диего Шварцман снялся с турнира в Гамбурге (Германия), сообщает пресс-служба ATP.
В Германии Шварцмана заменит казахстанский теннисист Александр Бублик.
Первый номер посева получил россиянин Даниил Медведев, который в первом круге сыграет с французом Уго Умбером. Обладатель уайлд-кард Карен Хачанов получил восьмой номер посева, соперником россиянина в первом круге станет немец Ян-Леннард Штруфф. Пятой ракетке турнира Андрею Рублёву на старте соревнований предстоит сразиться с одним из победителей квалификации.
Турнир будет проходить с 21 по 27 сентября. Призовой фонд соревнований — € 1 203 960.
Сегодня, 21 сентября, Шварцман сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Диего Шварцман: знаю, что могу победить Джоковича
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