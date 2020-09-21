Халеп выиграла турнир в Риме. Плишкова не смогла продолжить матч из-за травмы

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира в Риме (Италия) после снятия соперницы Каролины Плишковой.
Матч завершился при счёте 6:0, 2:1 в пользу Халеп и продлился всего 31 минуту. Скорее всего, продолжить играть Плишковой не позволила травма. Когда Каролина покидала корт, у неё было основательно забинтовано левое бедро. Подробнее читайте в текстовой трансляции «Чемпионата».
Симона Халеп продолжила свою победную серию матчей. После поражения в полуфинале Australian Open от Гарбинье Мугурусы румынка завоевала три титула подряд — в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия) и подошла к «Ролан Гаррос» с серией из 14 победных матчей подряд.
В прошлом году Плишкова стала победительницей этих соревнований. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
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