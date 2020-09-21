Блинкова уверенно прошла во второй круг турнира в Страсбурге, обыграв Жорж

Российская теннисистка Анна Блинкова прошла во второй круг турнира в Страсбурге (Франция). На старте соревнований она со счётом 6:1, 6:2 одержала победу в матче с представительницей Франции Миртиль Жорж.

Продолжительность противостояния составила 58 минут. Блинкова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Жорж 1 эйс, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге соревнований Блинковой предстоит встреча с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, обыгравшей в первом круге Эллен Перес.

Турнир в Страсбурге проходит с 20 по 28 сентября. В прошлом году победительницей соревнований стала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале Каролин Гарсию.