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Вихлянцева и Звонарёва встретятся в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Вихлянцева и Звонарёва встретятся в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Состоялась жеребьёвка женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису. В соревнованиях примут участие семь россиянок, две из них сыграют друг с другом уже в первом раунде. В российском дерби встретятся 11-я сеяная Наталья Вихлянцева и Вера Звонарёва.

Три российские спортсменки уже в стартовом матче квалификационного турнира сыграют с соперницами, имеющими посев в квалификации. Валерия Савиных встретится с чешкой Терезой Мартинцовой (4), Анастасия Комардина – с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (6), а Марина Мельникова — с американкой Франческой ди Лоренцо (10).

Первой соперницей россиянки Камиллы Рахимовой станет грузинка Мариам Болквадзе. Виктория Кан в первом раунде сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

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