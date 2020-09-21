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Рублёв обыграл Сандгрена на старте турнира в Гамбурге

Рублёв обыграл Сандгрена на старте турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). В стартовом матче соревнований пятый сеяный Рублёв нанёс поражение американцу Теннису Сандгрену, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Рублёв 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Сандгрен подал 3 эйса, ни разу не ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника. Теннисисты впервые встречались в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге Рублёв сыграет с американцем Томми Полом, начавшим соревнования с квалификации. В стартовом матче Пол обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 0:6, 6:4.

Гамбург. 1-й круг
21 сентября 2020, понедельник. 17:30 МСК
Теннис Сандгрен
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Гамбург. 1-й круг
21 сентября 2020, понедельник. 15:20 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
4 		6 4
         
Кевин Андерсон
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
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