Джокович в пятый раз выиграл «Мастерс» в Риме, одолев в финале Шварцмана
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл 36-й титул серии «Мастерс». В финале турнира в Риме Джокович нанёс поражение восьмому сеяному аргентинцу Диего Шварцману со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
Джокович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Шварцман подал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка.
Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 5-0 в пользу Джоковича.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Диего Шварцман.
Джокович завоевал 81-й титул в карьере, четвёртый в сезоне-2020 и в пятый раз первенствовал в Риме. У Шварцмана это первый финал «Мастерса» в карьере.
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