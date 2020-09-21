Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович в пятый раз выиграл «Мастерс» в Риме, одолев в финале Шварцмана

Джокович в пятый раз выиграл «Мастерс» в Риме, одолев в финале Шварцмана
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл 36-й титул серии «Мастерс». В финале турнира в Риме Джокович нанёс поражение восьмому сеяному аргентинцу Диего Шварцману со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Джокович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Шварцман подал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 5-0 в пользу Джоковича.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Диего Шварцман.

Джокович завоевал 81-й титул в карьере, четвёртый в сезоне-2020 и в пятый раз первенствовал в Риме. У Шварцмана это первый финал «Мастерса» в карьере.

Рим (м). Финал
21 сентября 2020, понедельник. 18:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Диего Шварцман
15
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020