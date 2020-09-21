Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович обошёл Надаля по числу побед на турнирах серии «Мастерс»

Джокович обошёл Надаля по числу побед на турнирах серии «Мастерс»
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл 36-й титул серии «Мастерс», в пятый раз завоевав трофей на турнире в Риме (Италия).

По числу побед на «Мастерсах» Джокович обошёл «короля грунта» испанца Рафаэля Надаля, в активе которого 35 аналогичных титулов. На грунтовом «Мастерсе» в столице Италии чаще Джоковича выигрывал только Надаль, завоевавший 9 трофеев в Риме.

В финале римского «Мастерса» 2020 года Джокович нанёс поражение аргентинцу Диего Шварцману (8) со счётом 7:5, 6:3. Именно Шварцман, для которого это был первый финал «Мастерса» в карьере, не дал сыграть в решающем матче соревнований Надалю. Диего одолел Рафаэля в четвертьфинале.

Выиграв римский «Мастерс», Джокович завоевал 81-й титул в карьере и четвёртый — в сезоне-2020.

Джокович в пятый раз выиграл «Мастерс» в Риме, одолев в финале Шварцмана
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020