Джокович обошёл Надаля по числу побед на турнирах серии «Мастерс»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл 36-й титул серии «Мастерс», в пятый раз завоевав трофей на турнире в Риме (Италия).
По числу побед на «Мастерсах» Джокович обошёл «короля грунта» испанца Рафаэля Надаля, в активе которого 35 аналогичных титулов. На грунтовом «Мастерсе» в столице Италии чаще Джоковича выигрывал только Надаль, завоевавший 9 трофеев в Риме.
В финале римского «Мастерса» 2020 года Джокович нанёс поражение аргентинцу Диего Шварцману (8) со счётом 7:5, 6:3. Именно Шварцман, для которого это был первый финал «Мастерса» в карьере, не дал сыграть в решающем матче соревнований Надалю. Диего одолел Рафаэля в четвертьфинале.
Выиграв римский «Мастерс», Джокович завоевал 81-й титул в карьере и четвёртый — в сезоне-2020.
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