Новак Джокович: горд, что смог переключиться на пятую передачу, когда было необходимо

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Диего Шварцманом в финале турнира серии «Мастерс» в Риме. Джокович выиграл со счётом 7:5, 6:3.
«Замечательная, но очень трудная неделя. На протяжении этой недели я не показывал свой лучший теннис, но подбирался к нему в решающие моменты сегодня, вчера и практически в каждом матче. Доволен и горд, что смог переключиться на пятую передачу, когда это было больше всего необходимо.
Если говорить о Париже, не мог и мечтать о лучшей подготовке. Ещё один большой титул, и я очень собой доволен.
Диего играл хорошо в сложной ситуации, особенно в начале. Он провел много долгих матчей, одержал фантастические победы над Надалем и Шаповаловым. Отдаю ему должное за феноменальное выступление на этом турнире и желаю всего наилучшего в оставшейся части сезона», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
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