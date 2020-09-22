Симона Халеп: выпью шампанского из этого кубка в одиночестве

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как отпразднует победу на турнире в Риме.
«Я наконец-то его выиграла. Мне нравится турнир в Риме, и обычно я хорошо выступаю здесь, не считая прошлого сезона, конечно. В 2013 году именно с турнира в Риме начался мой подъём в рейтинге, так что я всегда мечтала завоевать здесь титул. Невероятно счастлива, что это случилось сегодня. Я сыграла здесь так много матчей за эти годы, мне нравится играть на этих кортах. Сейчас мне хочется лишь улыбаться, потому что я очень рада.
Что касается празднования, то мы по-прежнему находимся в «пузыре», так что я выпью шампанского из этого кубка в одиночестве. Наверное, это самое скучное празднование", — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.
Видео можно посмотреть на странице WTA в «Твиттере».
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