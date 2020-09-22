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Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира

Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира
Теннис / WTA 0

В обновлённом рейтинге WTA от 21 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 31-ю позицию.

Рейтинг WTA. 21 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3) Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4740.
6 (5). Софья Кенин (США) — 4700.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 4080.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
33 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1570…
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...
59 (65). Анна Блинкова (Россия) — 1104...
71 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 935...
89 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 778...
92 (91). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

Азаренко пришла на помощь Касаткиной. Это не первый случай трогательной заботы о сопернице
Шарапова, Свитолина и другие тоже помогали теннисисткам, которые получили тяжёлую травму на корте.
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