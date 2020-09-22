Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 21 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на пятую строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 31-ю позицию.
Рейтинг WTA. 21 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3) Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4740.
6 (5). Софья Кенин (США) — 4700.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 4080.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
…
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
33 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1570…
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...
59 (65). Анна Блинкова (Россия) — 1104...
71 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 935...
89 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 778...
92 (91). Анастасия Потапова (Россия) — 759.
- 22 сентября 2020
-
08:51
-
08:36
-
08:27
-
08:20
-
00:59
-
00:15
- 21 сентября 2020
-
23:57
-
23:22
-
22:35
-
20:54
-
20:33
-
20:21
-
19:32
-
18:53
-
18:17
-
16:52
-
16:25
-
15:07
-
13:42
-
13:35
-
12:25
-
11:49
-
11:04
-
09:59
-
09:44
-
08:52
-
08:38
-
06:25
-
00:55
- 20 сентября 2020
-
23:59
-
23:42
-
22:48
-
21:05
-
20:02
-
19:50