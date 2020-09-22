Денис Шаповалов впервые в карьере вошёл в топ-10 рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 21 сентября канадский теннисист Денис Шаповалов впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой пятую позицию. Его соотечественник Андрей Рублёв опустился на 14-ю строчку.
Рейтинг ATP. 21 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 260.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (14). Денис Шаповалов (Канада) — 2660.
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14 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 2414...
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.
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