Организаторы «Ролан Гаррос» подтвердили обнаружение коронавируса у одной из теннисисток

Организаторы «Ролан Гаррос» официально подтвердили, что одна из теннисисток, которая должна была выступить в квалификации соревнований, сдала положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба турнира в своём «твиттере».
Согласно медицинскому протоколу, эта теннисистка была исключена из состава участниц соревнований и пробудет в самоизоляции 7 дней. Матчи квалификации у женщин стартуют сегодня, 22 сентября.
С 17 сентября у игроков на Открытом чемпионате Франции было взято около 900 тестов на COVID-19.
Ранее Marca назвала имена четырёх участников мужской квалификации, тесты которых на коронавирус дали положительный результат: это представитель Узбекистана Денис Истомин, испанец Бернабе Сапата-Миральес, серб Педя Крстин и американец Эрнесто Эскобедо.
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