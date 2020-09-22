Елена Остапенко начала работать с бывшим тренером Марии Шараповой

Латвийская теннисистка Елена Остапенко начала сотрудничество со шведским тренером Томасом Хогстедтом. Он присутствовал на трибуне в стартовом матче чемпионки «Ролан Гаррос»-2017 на турнире в Страсбурге (Франция) и значился тренером Остапенко. Елена в первом раунде победила американку Лорен Дэвис со счётом 6:2, 6:3. Её следующей соперницей будет представительница Нидерландов Кики Бертенс.

На минувшей неделе Томас прекратил работу с британкой Йоханной Контой. Временное сотрудничество Конты и Хогстедта началось перед американской серией турниров.

Томас также работал с Симоной Халеп, Ли На, Каролиной Возняцки, Эжени Бушар и Томми Хаасом. С Шараповой Хогстедт сотрудничал с 2011 по 2013 год, а также в 2018 и 2019 годах.