Джокович — о дисквалификации с US Open: сперва был шокирован, но решил двигаться дальше
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как перенёс дисквалификацию с Открытого чемпионата США. Напомним, в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой серб попал мячом в линейного судью. Новак потерял все рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open.
«В первые дни после дисквалификации я прошёл через взлёты и падения в психологическом плане. Конечно, я был шокирован, как и многие другие люди, но решил двигаться дальше. Выступление на турнире в Риме через неделю после этого очень помогло. Я очень хотел во что бы то ни стало выйти на корт. Думаю, я выступил действительно хорошо», — приводит слова Джоковича Eurosport.
Джокович выиграл «Мастерс» в Риме, обыграв в финале аргентинца Диего Шварцмана.
Джокович в пятый раз выиграл «Мастерс» в Риме, одолев в финале Шварцмана
- 22 сентября 2020
-
11:57
-
10:57
-
09:59
-
09:32
-
09:01
-
08:51
-
08:36
-
08:27
-
08:20
-
00:59
-
00:15
- 21 сентября 2020
-
23:57
-
23:22
-
22:35
-
20:54
-
20:33
-
20:21
-
19:32
-
18:53
-
18:17
-
16:52
-
16:25
-
15:07
-
13:42
-
13:35
-
12:25
-
11:49
-
11:04
-
09:59
-
09:44
-
08:52
-
08:38
-
06:25
-
00:55
- 20 сентября 2020
-
23:59
Партнерский контент