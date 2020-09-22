Джокович — о дисквалификации с US Open: сперва был шокирован, но решил двигаться дальше

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как перенёс дисквалификацию с Открытого чемпионата США. Напомним, в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой серб попал мячом в линейного судью. Новак потерял все рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open.

«В первые дни после дисквалификации я прошёл через взлёты и падения в психологическом плане. Конечно, я был шокирован, как и многие другие люди, но решил двигаться дальше. Выступление на турнире в Риме через неделю после этого очень помогло. Я очень хотел во что бы то ни стало выйти на корт. Думаю, я выступил действительно хорошо», — приводит слова Джоковича Eurosport.

Джокович выиграл «Мастерс» в Риме, обыграв в финале аргентинца Диего Шварцмана.