Джокович: Надаль остаётся фаворитом на «Ролан Гаррос», но его можно обыграть

Первая ракетка мира Новак Джокович оценил шансы испанца Рафаэля Надаля выиграть Открытый чемпионат Франции.

«Несмотря на то что он выбыл с турнира в Риме, думаю, многие согласятся, что Надаль — главный фаворит на грунте. Учитывая его рекорд на „Ролан Гаррос“ и остальные достижения, нельзя назвать фаворитом кого-то другого. Но Диего Шварцман показал, что Надаля можно обыграть на грунте.



В Париже мы будем играть в тех же условиях, которые были на турнире в Риме: тяжёлый грунт, низкий отскок, влажность, игры по вечерам. Рафе нравится жара, высокий отскок, он хочет использовать свои кручёные удары. Посмотрим, будет интересно.



Несмотря на то что он фаворит, думаю, есть игроки, которые смогут обыграть его», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.