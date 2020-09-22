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Павлюченкова проиграла Тайхман во втором круге турнира в Страсбурге

Павлюченкова проиграла Тайхман во втором круге турнира в Страсбурге
Теннис / WTA 0

Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире в Страсбурге (Франция). Во втором круге соревнований Анастасия со счётом 6:7, 5:7 уступила швейцарке Хиль Белен Тайхман.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Павлюченкова 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Тайхман 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге соревнований Тайхман предстоит встреча с победительницей пары Магда Линетт — Элина Свитолина. Их матч также состоится сегодня, 22 сентября.

Турнир в Страсбурге проходит с 20 по 28 сентября. В прошлом году победительницей соревнований стала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале Каролин Гарсию.

Страсбург. 2-й круг
22 сентября 2020, вторник. 11:10 МСК
Хиль Белен Тайхман
54
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7  
6 3 		5  
         
Анастасия Павлюченкова
38
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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