Павлюченкова проиграла Тайхман во втором круге турнира в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире в Страсбурге (Франция). Во втором круге соревнований Анастасия со счётом 6:7, 5:7 уступила швейцарке Хиль Белен Тайхман.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Павлюченкова 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Тайхман 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге соревнований Тайхман предстоит встреча с победительницей пары Магда Линетт — Элина Свитолина. Их матч также состоится сегодня, 22 сентября.

Турнир в Страсбурге проходит с 20 по 28 сентября. В прошлом году победительницей соревнований стала украинка Даяна Ястремская, обыгравшая в финале Каролин Гарсию.