Карацев, Сафиуллин и Кузнецов прошли во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты Андрей Кузнецов, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев пробились во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США.

Кузнецов со счётом 4:6, 7:6, 6:3 обыграл представителя Словении Блажа Кавчича. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Россиянин 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. При этом россиянин отыграл 2 матчбола на тай-брейке второго сета.

Сафиуллин со счётом 3:6, 6:2, 6:4 одолел американца Брэдли Клана. Матч длился 2 часа 5 минут. На счету Сафиуллина 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 6.

Карацеву за 1 час 24 минуты удалось обыграть Артура Казо из Франции. Аслан ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 21 сентября по 11 октября.