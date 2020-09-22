«Начало волшебной истории под названием «жизнь». Сафин поделился фото из детства
Бывший российский теннисист Марат Сафин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал свои детские фотографии.
«Мама и начало волшебной истории под названием «жизнь», — написал Сафин.
Посмотреть фотографии можно на странице Марата Сафина в "Инстаграме".
Сафин — победитель 17 турниров (из них 15 — в одиночном разряде), в том числе Открытого чемпионата США 2000 года и Australian Open 2005 года, и двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Профессиональную карьеру россиянин закончил в 2009 году. В 2016 году Сафин был введён в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США). Он стал первым россиянином, включённым в Зал славы.
Марат также был избран депутатом Государственной Думы, но в мае 2017 года решил сдать мандат.
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