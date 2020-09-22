Дамир Джумхур может подать в суд на «Ролан Гаррос»

Представляющий Боснию и Герцеговину теннисист Дамир Джумхур может подать в суд на организаторов Открытого чемпионата Франции.

Напомним, перед «Ролан Гаррос» тренер теннисиста Петар Попович прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат, однако он мог оказаться ложным, так как в его организме присутствуют антитела. Пройти повторный тест специалисту не разрешили, и Джумхур не был допущен до участия в «Ролан Гаррос».

Вчера, 21 сентября, Попович прошёл повторный тест в сербском Белграде, который дал отрицательный результат. Как сообщает Klix, Джумхур уже нанял юристов, которые попробуют урегулировать вопрос с организаторами турнира, однако, если сделать это не удастся, теннисист подаст в суд на «Ролан Гаррос».