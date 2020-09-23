Умбер прокомментировал победу над Медведевым в первом круге турнира в Гамбурге

Французский теннисист Уго Умбер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в первом круге турнира в Гамбурге.

«Я знаю, что могу очень хорошо играть на грунте. Даниил — очень хороший игрок. Я очень доволен своей первой победой над топ-10, и, несомненно, это была одна из моих самых больших побед. Доволен своим уровнем сегодня. Был готов к такому матчу и очень рад выступить перед вами», — приводит слова Умбера официальный сайт ATP.

Поединок длился 1 час 22 минуты. Медведев дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Умбера три эйса и ни одной двойной ошибки, он реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Умбер сыграет с чехом Иржи Веселы, который переиграл Жиля Симона — 7:5, 6:2.