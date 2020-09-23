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Видеообзор сенсационного поражения Даниила Медведева в первом круге турнира в Гамбурге

Видеообзор сенсационного поражения Даниила Медведева в первом круге турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под первым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он сенсационно проиграл представителю Франции Уго Умберу со счётом 4:6, 3:6.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Медведев дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Умбера три эйса и ни одной двойной ошибки, он реализовал три брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал Умбер поспорит с чехом Иржи Веселы, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

На прошедшем Открытом чемпионате США Медведев дошёл до полуфинала, где проиграл будущему победителю австрийцу Доминику Тиму.

Умбер прокомментировал победу над Медведевым в первом круге турнира в Гамбурге
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