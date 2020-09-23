Видеообзор сенсационного поражения Даниила Медведева в первом круге турнира в Гамбурге

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под первым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он сенсационно проиграл представителю Франции Уго Умберу со счётом 4:6, 3:6.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.
Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Медведев дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Умбера три эйса и ни одной двойной ошибки, он реализовал три брейк-пойнта из пяти.
За выход в четвертьфинал Умбер поспорит с чехом Иржи Веселы, пробившимся в основную сетку через квалификацию.
На прошедшем Открытом чемпионате США Медведев дошёл до полуфинала, где проиграл будущему победителю австрийцу Доминику Тиму.
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