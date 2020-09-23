«Валидольная победа». Карен Хачанов отреагировал на выход во 2-й круг турнира в Гамбурге
Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Гамбурге (Германия). На старте соревнований он одолел хозяина кортов Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.
В своём «инстаграме» Карен сначала по-английски написал: «Трудный и нервный матч! Рад, что боролся и смог одержать победу». Затем по-русски добавил: «Валидольная победа».
В следующем раунде Карен, посеянный под восьмым номером, встретится с представителем Сербии Душаном Лайовичем.
Лидер посева россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться во второй раунд, сенсационно проиграв французу Уго Умберу со счётом 4:6, 3:6. Турнир в Гамбурге завершится 27 сентября. В 2019 году победителем этих соревнований стал грузин Николоз Басилашвили.
Хачанов в упорном матче переиграл Штруффа
- 23 сентября 2020
-
09:08
-
08:31
-
08:18
-
08:18
-
06:23
- 22 сентября 2020
-
23:10
-
22:02
-
21:39
-
21:15
-
20:28
-
19:44
-
18:01
-
16:08
-
15:34
-
14:36
-
13:12
-
12:56
-
11:57
-
10:57
-
09:59
-
09:32
-
09:01
-
08:51
-
08:36
-
08:27
-
08:20
-
00:59
-
00:15
- 21 сентября 2020
-
23:57
-
23:22
-
22:35
-
20:54
-
20:33
-
20:21
-
19:32
Партнерский контент