«Валидольная победа». Карен Хачанов отреагировал на выход во 2-й круг турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Гамбурге (Германия). На старте соревнований он одолел хозяина кортов Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.

В своём «инстаграме» Карен сначала по-английски написал: «Трудный и нервный матч! Рад, что боролся и смог одержать победу». Затем по-русски добавил: «Валидольная победа».

В следующем раунде Карен, посеянный под восьмым номером, встретится с представителем Сербии Душаном Лайовичем.

Лидер посева россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться во второй раунд, сенсационно проиграв французу Уго Умберу со счётом 4:6, 3:6. Турнир в Гамбурге завершится 27 сентября. В 2019 году победителем этих соревнований стал грузин Николоз Басилашвили.