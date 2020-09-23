Бывший тренер Федерера: Джокович продолжает удивлять, но кажется раздражённым

Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, прокомментировал победу серба Новака Джоковича на «Мастерсе» в Риме. В финале первая ракетка мира обыграла аргентинца Диего Шварцмана.

«Новак сказал, что это была не лучшая его неделя. Думаю, великие игроки выделяется именно тем, что находят путь к победе даже не в лучшую неделю. Он продолжает удивлять. Его игра так эффективна, и он знает, как ею управлять.

Единственное, что меня тревожит, это его настроение. Он кажется раздражённым. На его месте я бы провёл пару дней без тенниса", — приводит слова Аннакона Tennis Channel.

Ранее Джокович был дисквалифицирован в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США за попадание мячом в линейного судью.