Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бывший тренер Федерера: Джокович продолжает удивлять, но кажется раздражённым

Бывший тренер Федерера: Джокович продолжает удивлять, но кажется раздражённым
Теннис / ATP 0

Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, прокомментировал победу серба Новака Джоковича на «Мастерсе» в Риме. В финале первая ракетка мира обыграла аргентинца Диего Шварцмана.

«Новак сказал, что это была не лучшая его неделя. Думаю, великие игроки выделяется именно тем, что находят путь к победе даже не в лучшую неделю. Он продолжает удивлять. Его игра так эффективна, и он знает, как ею управлять.

Единственное, что меня тревожит, это его настроение. Он кажется раздражённым. На его месте я бы провёл пару дней без тенниса", — приводит слова Аннакона Tennis Channel.

Ранее Джокович был дисквалифицирован в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США за попадание мячом в линейного судью.

Мастер №1. Как Новак Джокович на одной неделе обошёл и Надаля, и Сампраса
Джокович установил несколько рекордов на «Мастерсе» в Риме и бросился в погоню за очередным достижением Федерера.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020