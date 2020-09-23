Джим Курье: мы видели, как пару лет Джокович превращался в зомби

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье призвал серба Новака Джоковича не скрывать эмоции и не превращаться в «зомби» из-за критики за дисквалификацию на Открытом чемпионате США. В ходе матча четвёртого круга первая ракетка мира попал мячом в линейного судью и был снят с турнира.
«Мы видели, как пару лет Новак превращался в зомби, когда пытался заглушить свои эмоции. Это был не он. Это не в его ДНК. Он должен быть горячим, эмоциональным игроком. Именно в таком состоянии он показывает свой лучший теннис. Именно таков он и есть.
Конечно, мы, да и он сам, надеемся, что подобного инцидента с ним до конца карьеры не случится. Ему нельзя закрываться, если он хочет оставаться таким же сильным игроком. Он должен быть эмоциональным. Так было на турнире в Риме, и это сработало", — приводит слова Курье Tennis Channel.
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