Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джим Курье: мы видели, как пару лет Джокович превращался в зомби

Джим Курье: мы видели, как пару лет Джокович превращался в зомби
Теннис / ATP 0

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье призвал серба Новака Джоковича не скрывать эмоции и не превращаться в «зомби» из-за критики за дисквалификацию на Открытом чемпионате США. В ходе матча четвёртого круга первая ракетка мира попал мячом в линейного судью и был снят с турнира.

«Мы видели, как пару лет Новак превращался в зомби, когда пытался заглушить свои эмоции. Это был не он. Это не в его ДНК. Он должен быть горячим, эмоциональным игроком. Именно в таком состоянии он показывает свой лучший теннис. Именно таков он и есть.

Конечно, мы, да и он сам, надеемся, что подобного инцидента с ним до конца карьеры не случится. Ему нельзя закрываться, если он хочет оставаться таким же сильным игроком. Он должен быть эмоциональным. Так было на турнире в Риме, и это сработало", — приводит слова Курье Tennis Channel.

Мастер №1. Как Новак Джокович на одной неделе обошёл и Надаля, и Сампраса
Джокович установил несколько рекордов на «Мастерсе» в Риме и бросился в погоню за очередным достижением Федерера.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020