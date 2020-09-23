Тренер Джумхура: чувствую ненависть и разочарование. Надалю бы разрешили пройти 2-й тест

Петар Попович, тренер боснийского теннисиста Дамира Джумхура, резко отреагировал на решение организаторов Открытого чемпионата Франции снять его подопечного с турнира.
Перед «Ролан Гаррос» Попович прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат, однако он мог оказаться ложным, так как в его организме присутствуют антитела. Пройти повторный тест специалисту не разрешили, и Джумхур не был допущен до участия в квалификации «Ролан Гаррос». 21 сентября Попович прошёл повторный тест в Белграде, который дал отрицательный результат.
«Всё было очень быстро. Без всяких обсуждений. Мир обрушился на меня, но, что хуже всего, и на Дамира тоже. У нас не было шанса доказать свою невиновность. Они допустили скандальную ошибку.
Я думал, что, узнав о негативном результате теста, буду ощущать облегчение, но это не так. Я чувствую ненависть и разочарование. Если бы игрока звали Рафаэль Надаль, то они точно разрешили бы сделать второй тест и даже третий, чтобы убедиться, что первый оказался ложным. Хотелось бы более гуманного отношения", — цитирует Поповича AP.
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