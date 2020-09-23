В Федерации тенниса Франции отреагировали на скандал вокруг снятия Джумхура с «РГ»

Врач Федерации тенниса Франции Бернар Монталван прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса у Петара Поповича, тренера боснийского теннисиста Дамира Джумхура, сообщает AP.

Перед «Ролан Гаррос» Попович прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат, однако он мог оказаться ложным, так как в его организме присутствуют антитела. Пройти повторный тест специалисту несмотря на его просьбы, не разрешили, и Джумхур не был допущен до участия в квалификации «Ролан Гаррос». 21 сентября Попович прошёл повторный тест в Белграде, который дал отрицательный результат.

По словам Монталвана, первый тест Поповича был проверен дважды: «Мы провели тест два раза. Если тренер проживает в одной комнате с игроком, то он знает, что если у него будет положительный результат теста, то игрок окажется в числе контактов. В протоколе написано, что проживать в одной комнате не рекомендуется».

По словам Поповича, он знал об этой рекомендации: «Мы понимали степень риска. Но мы сдали 20-25 тестов за последние 35 дней. И до субботы все были отрицательными».

Накануне стало известно, что Джумхур может подать в суд на организаторов Открытого чемпионата Франции.