В Федерации тенниса Франции отреагировали на скандал вокруг снятия Джумхура с «РГ»

Врач Федерации тенниса Франции Бернар Монталван прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса у Петара Поповича, тренера боснийского теннисиста Дамира Джумхура, сообщает AP.
Перед «Ролан Гаррос» Попович прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат, однако он мог оказаться ложным, так как в его организме присутствуют антитела. Пройти повторный тест специалисту несмотря на его просьбы, не разрешили, и Джумхур не был допущен до участия в квалификации «Ролан Гаррос». 21 сентября Попович прошёл повторный тест в Белграде, который дал отрицательный результат.
По словам Монталвана, первый тест Поповича был проверен дважды: «Мы провели тест два раза. Если тренер проживает в одной комнате с игроком, то он знает, что если у него будет положительный результат теста, то игрок окажется в числе контактов. В протоколе написано, что проживать в одной комнате не рекомендуется».
По словам Поповича, он знал об этой рекомендации: «Мы понимали степень риска. Но мы сдали 20-25 тестов за последние 35 дней. И до субботы все были отрицательными».
Накануне стало известно, что Джумхур может подать в суд на организаторов Открытого чемпионата Франции.
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